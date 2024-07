BP: le bénéfice semestriel chute entre marges de raffinage en repli et dépréciations

Le géant pétrolier britannique BP a publié mardi un bénéfice en forte chute au premier semestre, notamment à cause de dépréciations d'actifs et de marges de raffinage en repli.

Le bénéfice net part du groupe ressort en recul de 79% sur un an à 2,1 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a baissé pour sa part de 8% à 98 milliards de dollars.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice au coût de remplacement, mesure la plus suivie par les marchés, se replie plus modestement.

Le directeur général Murray Auchincloss affirme que le groupe "réduit ses coûts tout en bâtissant une dynamique pour 2025" et une stratégie d'entreprise "plus simple, plus concentrée et avec plus de valeur".

BP avertit pour le troisième trimestre d'une production de pétrole et gaz plus faible qu'au deuxième trimestre et de marges sur le carburant "sensibles aux variations de coûts d'approvisionnement".

La "major" pétrolière augmente par ailleurs son dividende de 10% et étend un programme de rachat d'actions jusqu'au 4e trimestre.

BP avait annoncé début juillet que ses comptes semestriels pâtiraient d'"ajustements défavorables" après impôts compris "entre 1 et 2 milliards de dollars" dans ses résultats du deuxième trimestre, liés notamment à des dépréciations d'actifs.

Celles-ci comprennent des charges liées à la transformation "de notre raffinerie de Gelsenkirchen en Allemagne", avait alors précisé BP.

En mars, le groupe avait notamment annoncé son intention de réduire la capacité de production totale de ce site à partir de 2025, tout en engageant une production accrue de carburants à faibles émissions.

Il avait aussi prévenu que ses marges de raffinage seraient "nettement inférieures" d'un trimestre à l'autre et ses ventes de pétrole en recul.

"Alors que le monde fait face à une chaleur record, la plupart d'entre nous veulent désespérément voir des mesures prises pour lutter contre le changement climatique. Malheureusement il est clair que BP s'en moque" et "engrande de milliards de bénéfices, en payant d'énormes dividendes et redoublant d'ardeur sur les projets pétroliers et gaziers" polluants, a dénoncé l'ONG Global Witness mardi dans un communiqué.