BP lance le projet d'extension de l'installation Atlantis dans le golfe du Mexique

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BP a annoncé jeudi avoir lancé son projet d'extension du site Atlantis dans le golfe du Mexique, aux États-Unis.

Ce projet prévoit l'ajout de deux puits d'injection d'eau sous-marins destinés à augmenter la pression du réservoir, ce qui permettra d'exploiter des ressources supplémentaires en pétrole et en gaz et de prolonger la durée de vie du gisement Atlantis, a précisé la société.

BP a ajouté que ce projet, livré en avance sur le calendrier et en dessous du budget prévu, permettra d’augmenter la production moyenne annuelle brute de pointe d’environ 10 000 barils équivalent pétrole par jour (boe/j), dont environ 5 000 boe/j nets pour BP.

La plate-forme Atlantis, située à environ 150 miles (240 km) au large de la Nouvelle-Orléans, produit des hydrocarbures depuis près de deux décennies.