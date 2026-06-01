BP lance la production commerciale de gaz sur le gisement ACG en Azerbaïdjan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Gordon Birrell, de BP)

Le géant britannique de l'énergie BP

BP.L a annoncé lundi que la production commerciale de gaz non associé avait commencé sur le gisement d'Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), au large des côtes de l'Azerbaïdjan.

ACG, qui produit du pétrole depuis près de trois décennies, détient des ressources estimées de gaz non associé de 4 000 milliards de pieds cubes de réserves récupérables, avec un potentiel pouvant atteindre 6 000 milliards de pieds cubes, a déclaré BP.

Le gaz non associé désigne le gaz naturel extrait de puits ne contenant pas de pétrole brut en quantité significative, et est produit de manière autonome plutôt que comme sous-produit de l'extraction pétrolière.

Cette évolution intervient alors que BP revient aux combustibles fossiles après s'être orientée vers les énergies renouvelables. La semaine dernière, Reuters a rapporté que BP allait devenir l'opérateur du gisement de gaz de Babek en Azerbaïdjan, citant des sources du secteur.

BP, qui exploite ACG avec une participation de 30,37 %, a déclaré que le premier puits avait été foré à partir de la plate-forme West Chirag existante dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, ce qui en fait un actif pétrolier et gazier intégré essentiel.

Gordon Birrell, directeur des opérations de BP, a déclaré que la société avait également découvert une fine couche de pétrole entre les zones de gaz et d'eau dans le réservoir plus profond, ce qui renforce encore le potentiel du projet.

Parmi les co-entrepreneurs d'ACG figurent la société énergétique publique azerbaïdjanaise SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil XOM.N , TPAO et ONGC Videsh.