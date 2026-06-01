 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP lance la production commerciale de gaz non associé sur le gisement ACG en Azerbaïdjan
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

Le géant britannique de l'énergie BP

BP.L a annoncé lundi que la production commerciale de gaz non associé avait commencé sur le gisement d'Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), riche en énergie, au large des côtes de l'Azerbaïdjan.

Le gaz non associé désigne le gaz naturel extrait de puits ne contenant pas de quantités significatives de pétrole brut; il est produit de manière autonome plutôt que comme un sous-produit de l'extraction pétrolière.

ACG, qui produit du pétrole depuis près de trois décennies, détient des ressources estimées de gaz non associé de 4 000 milliards de pieds cubes de réserves récupérables, avec un potentiel pouvant atteindre 6 000 milliards de pieds cubes, a déclaré BP.

Ce développement intervient alors que BP revient aux combustibles fossiles après une offensive en faveur des énergies renouvelables. La semaine dernière, Reuters a rapporté que BP allait devenir l'opérateur du gisement de gaz de Babek en Azerbaïdjan, citant des sources du secteur.

BP, qui exploite ACG avec une participation de 30,37 %, a déclaré que le premier puits avait été foré à partir de la plate-forme West Chirag existante, située dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, ce qui en fait un actif pétrolier et gazier intégré essentiel.

Parmi les co-entrepreneurs d'ACG figurent la société énergétique publique azerbaïdjanaise SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil XOM.N , TPAO et ONGC Videsh.

Valeurs associées

BP
526,200 GBX LSE +0,84%
EXXON MOBIL
145,340 USD NYSE -1,12%
Gaz naturel
3,29 USD NYMEX +0,15%
Pétrole Brent
94,18 USD Ice Europ +0,93%
Pétrole WTI
90,88 USD Ice Europ +3,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank va investir une somme record de 75 milliards d'euros en France ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )
    Choose France: les principales annonces du sommet
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:17 

    Centres de données, acier décarboné et même des cookies: la neuvième édition de Choose France lundi, grand-messe dédiée à l'attractivité de la France au château de Versailles, est une nouvelle fois l'occasion d'une série d'annonces d'investissements étrangers. ... Lire la suite

  • Des chercheurs de Moderna au travail. (Crédit: / Moderna)
    Ebola-Moderna va participer au développement d'un vaccin contre la souche Bundibugyo
    information fournie par Reuters 01.06.2026 12:15 

    Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) en vue de développer un vaccin potentiel contre la souche Bundibugyo du virus Ebola (BDBV), à l'origine de l'épidémie ... Lire la suite

  • "Rangez votre téléphone lorsque vous êtes avec votre enfant. Utilisez-le uniquement lorsque c'est nécessaire, ou lorsque vous l'utilisez ensemble", demande l'autorité sanitaire suédoise ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    La Suède exhorte les parents à lâcher leur téléphone en présence de leurs enfants
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:09 

    Les parents en Suède ont été priés lundi par l'agence de santé publique de mettre leur téléphone de côté lorsqu'ils passent du temps avec leurs enfants. "Rangez votre téléphone lorsque vous êtes avec votre enfant. Utilisez-le uniquement lorsque c'est nécessaire, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.06.2026 12:02 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,19% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,92 +0,65%
CAC 40
8 193,84 +0,13%
2CRSI
57,7 +11,82%
SOITEC
165,35 -6,87%
HAFFNER ENERGY
0,329 +20,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank