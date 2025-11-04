bp fait mieux que prévu au 3ème trimestre, le plan de cessions d'actifs revu à la hausse
La major pétrolière britannique a dégagé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, un indicateur qui correspond à un bénéfice net, en baisse à 2,21 milliards de dollars sur la période allant de juillet à septembre, contre 2,27 milliards un an plus tôt, mais supérieur aux prévisions des analystes qui visaient en moyenne un profit de l'ordre de deux milliards de dollars.
Le groupe a déclaré que ses résultats trimestriels reflétaient l'augmentation de sa production et de solides marges de raffinage, deux éléments qui ont plus que contrebalancé la faiblesse de ses activités de trading.
Son cash flow opérationnel s'est ainsi accru à 7,79 milliards de dollars, contre 6,76 milliards au troisième trimestre de l'exercice 2024.
bp a maintenu son dividende trimestriel à 8,32 cents cents par action et renouvelé le taux de son programme de rachat d'actions à 0,75 milliard de dollars pour les trois prochains mois, comme lors des trois mois précédents.
La société s'est cependant engagée à céder pour plus de quatre milliards de dollars d'actifs sur l'ensemble de l'exercice 2025, un montant supérieur à son précédent objectif, qui était compris entre trois et quatre milliards.
A la Bourse de Londres, l'action bp avançait de 0,8% dans le sillage de ces annonces, faisant mieux que l'indice FTSE 100 (-0,7%) et que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas (-0,7%).
