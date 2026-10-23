BP et la Louisiane s'accordent sur le versement d'une indemnité dans le cadre du règlement de l'affaire Deepwater Horizon et règlent les litiges relatifs au littoral

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(Ajout de détails supplémentaires sur l'accord et de la déclaration du gouverneur aux paragraphes 1 à 5)

BP BP.L a annoncé vendredi un accord prévoyant le versement accéléré à la Louisiane d’une somme forfaitaire de 350 millions de dollars afin de régler les demandes d’indemnisation liées à la marée noire de Deepwater Horizon en 2010, et mettant également un terme au long litige concernant les dommages causés au littoral intenté par les paroisses locales.

• En 2015, BP avait accepté de verser jusqu’à 18,7 milliards de dollars au gouvernement fédéral et à cinq États pour régler les demandes d’indemnisation liées à la marée noire. Cette somme comprend 4,9 milliards de dollars payables sur 18 ans pour régler les demandes d’indemnisation économiques et autres formulées par les États.

• Alors que la Louisiane devait percevoir 373 millions de dollars au cours des sept prochaines années, l’État recevra désormais un versement unique de 350 millions de dollars.

• BP a déclaré que les poursuites judiciaires restantes concernant la zone côtière, intentées par les paroisses de Louisiane, seraient réglées. L’entreprise n’a pas fourni plus de détails.

• “Nous avons désormais réglé les réclamations et conclu des accords avec tous les principaux défendeurs, à l’exception d’un seul, dans ces affaires concernant les zones côtières”, a déclaré le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, un républicain, dans un communiqué diffusé par BP.