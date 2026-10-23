BP et la Louisiane s'accordent pour régler les litiges liés à l'affaire Deepwater Horizon

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BP BP.L et l'État américain de Louisiane ont convenu vendredi de régler deux litiges de longue date liés à la marée noire de Deepwater Horizon survenue en 2010, notamment par le versement d'une somme forfaitaire d'environ 350 millions de dollars et le règlement des actions en justice restantes concernant les zones côtières impliquant l'entreprise.