 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP et la Louisiane s'accordent pour régler les litiges liés à l'affaire Deepwater Horizon
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 18:54

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP BP.L et l'État américain de Louisiane ont convenu vendredi de régler deux litiges de longue date liés à la marée noire de Deepwater Horizon survenue en 2010, notamment par le versement d'une somme forfaitaire d'environ 350 millions de dollars et le règlement des actions en justice restantes concernant les zones côtières impliquant l'entreprise.

Valeurs associées

BP
638,100 GBX LSE +4,28%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
Pétrole Brent
116,75 USD Ice Europ +3,39%
Pétrole WTI
103,36 USD Ice Europ +4,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank