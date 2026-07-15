BP envisage de fermer sa division de coentreprises et de céder ses participations dans son portefeuille

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* BP envisage de fermer l'équipe BP Ventures, sous réserve d'une consultation

* BP conservera des participations dans un petit nombre d'investissements

* La cession devrait être finalisée d’ici le deuxième trimestre 2027

(Ajoute des précisions sur la proposition de BP de fermer sa branche dédiée aux partenariats, ainsi qu’une citation d’un porte-parole) par Stephanie Kelly

BP BP.L propose de fermer sa branche dédiée aux participations et a conclu un accord pour céder des participations minoritaires dans plus de 10 sociétés de son portefeuille à la société d’investissement Verdane, a-t-elle annoncé mercredi.

La directrice générale Meg O'Neill, qui a pris ses fonctions en avril, a déclaré plus tôt ce mois-ci que BP devait donner la priorité à la discipline financière en simplifiant son portefeuille, en réduisant les coûts et en resserrant les dépenses d’investissement, alors que l’entreprise se recentre sur ses investissements principaux dans le pétrole et le gaz.

«Nous proposons de faire évoluer la manière dont nous gérons nos participations dans le petit nombre d’investissements que nous conserverons, et de fermer l’équipe de BP Ventures, sous réserve de consultation et conformément aux exigences légales et réglementaires locales», a déclaré un porte-parole de BP dans un e-mail adressé à Reuters.

Dans le cadre de l’accord conclu avec Verdane, BP conservera des participations dans un petit nombre d’investissements, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Elle n’a pas divulgué le montant de la cession.

La cession devrait être finalisée d’ici le deuxième trimestre 2027.

La branche d’investissement du géant britannique, BP Ventures, créée en 2007, comptait 27 entreprises dans son portefeuille, comme l’indiquait son site web avant l’annonce. Parmi celles-ci figuraient des projets liés à l’intelligence artificielle, aux véhicules électriques et à l’hydrogène.

BP s'était lancée sans succès dans les énergies renouvelables avant d'annoncer une réorientation stratégique l'année dernière.

La société se lance dans un plan de cession de 20 milliards de dollars visant à réduire sa dette et à améliorer sa rentabilité.