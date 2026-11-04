BP envisage de céder 5% d'Aker BP pour près de 1,2 milliard de dollars

BP prévoit de vendre une participation de 5% dans le producteur norvégien de pétrole et de gaz Aker BP, une opération susceptible de lui rapporter près de 1,2 milliard de dollars. Cette transaction s'inscrit dans la poursuite des cessions d'actifs du groupe britannique en mer du Nord. Elle ramènerait sa participation dans Aker BP de 15,9% à environ 10,9%, tout en lui permettant de conserver une position significative au capital de la société.

La vente sera coordonnée par Barclays, qui interviendra comme coordinateur mondial et chef de file, aux côtés de la banque norvégienne DNB Carnegie. BP est actuellement le deuxième actionnaire d'Aker BP, derrière Aker ASA, la holding du milliardaire norvégien Kjell Inge Røkke. Créé en 2016 par la fusion des activités norvégiennes de BP avec celles de Det norske oljeselskap, Aker BP constitue l'un des principaux investissements du groupe britannique dans la région. Les titres conservés par BP après l'opération seront soumis à une période de blocage de 90 jours, sous réserve des exceptions habituelles.

Cette cession intervient après le lancement, en juillet, d'un processus de vente du portefeuille britannique d'exploration et de production d'hydrocarbures de BP, valorisé à environ 2,6 milliards de dollars. Les producteurs déjà implantés en mer du Nord figuraient parmi les acquéreurs potentiels de ces actifs. Avec la réduction envisagée de sa participation dans Aker BP, le groupe poursuit ainsi son désengagement partiel de certains actifs régionaux, tout en maintenant une exposition au secteur pétrolier et gazier norvégien.