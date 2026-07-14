BP enregistre un résultat légèrement en hausse dans le secteur du négoce pétrolier au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de l'article, ajout des chiffres de production en amont et de détails sur la dette nette) par Stephanie Kelly

BP BP.L s'attend à ce que son résultat lié au négoce de pétrole soit légèrement supérieur au deuxième trimestre par rapport à un premier trimestre exceptionnellement solide, car la société profite à nouveau de la flambée des cours du pétrole provoquée par la guerre en Iran , a déclaré mardi le géant britannique.

BP prévoit une baisse de sa production en amont au deuxième trimestre, qui devrait s’établir entre 2,17 millions et 2,22 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre environ 2,34 millions de bep/j au premier trimestre, en partie en raison des effets de la crise, a-t-elle indiqué dans un communiqué trimestriel sur ses activités.

Elle a indiqué que ses résultats dans le négoce du gaz devraient rester globalement stables par rapport au premier trimestre.

La dette nette à la fin du deuxième trimestre devrait se situer entre 22 et 23 milliards de dollars, soit un niveau inférieur aux 25,31 milliards de dollars enregistrés au trimestre précédent. BP a indiqué s'attendre à ce que le total de la dette nette, des titres hybrides et des engagements liés au règlement de l'affaire du golfe du Mexique diminue d'environ 6,3 à 7,3 milliards de dollars par rapport au premier trimestre.

BP s'est fixé pour objectif de ramener sa dette nette à un niveau compris entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici fin 2027.