BP dévoile une nette amélioration de ses comptes
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:28
Un bénéfice porté par le trading de pétrole
BP a affiché un bénéfice sous-jacent de 3,198 milliards de dollars pour ce premier trimestre, un bond significatif par rapport au niveau enregistré au trimestre précédent (1,541 milliard de dollars). Ce résultat s'explique par une contribution "exceptionnelle" du trading de pétrole et une performance accrue du segment midstream (transport et stockage).
Le bénéfice publié ressort à 3,842 milliards de dollars, marquant un retournement spectaculaire après la perte de 3,422 milliards subie au quatrième trimestre 2025. Cette amélioration a été également soutenue par un taux d'imposition effectif plus favorable (32 % contre 43 %), lié à une répartition géographique des profits plus avantageuse.
Performance par segment : les produits raffinés en tête
Au niveau de la division Clients et Produits : le résultat a explosé à 3,2 milliards de dollars (contre 1,3 milliard au T4 2025). Outre le trading, BP a profité de marges de raffinage plus élevées et d'une reprise de l'activité à la raffinerie de Whiting.
En ce qui concerne la Production de pétrole : le segment est resté stable à 2 milliards de dollars, les cessions en mer du Nord ayant été compensées par de meilleurs prix de vente.
Enfin, dans le Gaz et énergies bas carbone : le résultat a légèrement fléchi à 1,3 milliard de dollars, pénalisé par des prix stables et des effets de décalage tarifaire.
Flux de trésorerie et endettement : le point noir
Malgré ces profits solides, le flux de trésorerie opérationnel est resté modeste à 2,9 milliards de dollars. La cause : une augmentation massive du besoin en fonds de roulement de 6 milliards de dollars, provoquée par la hausse des prix des stocks et l'allongement des routes maritimes.
Conséquence directe : la dette nette s'est alourdie pour atteindre 25,3 milliards de dollars, contre 22,2 milliards à la fin de l'année 2025.
Priorité aux actionnaires et restructuration du capital
Fidèle à sa stratégie, BP a annoncé un dividende de 8,32 cents par action ordinaire, confirmant son engagement d'une croissance annuelle d'au moins 4 %.
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