bp démarre avec deux mois d'avance un projet dans le Golfe d'Amérique
Avec ce dernier développement, baptisé "Atlantis Drill Center 1", le groupe pétrolier britannique va ajouter une capacité de production quelque 15 000 barils de pétrole par jour (b/j) à la plateforme Atlantis, qui produisait déjà près de 200 000 barils par jour.
Dans un communiqué, bp souligne que cette mise en service s'inscrit dans le cadre de son objectif de produire environ un million de barils de pétrole par jour aux Etats-Unis à horizon 2030, dont 400 000 à partir de ses installations en mer ("offshore").
Le champ Atlantis, découvert en 1998 et exploité depuis une vingtaine d'année, est contrôlé à hauteur de 56% par bp, qui en est l'opérateur, aux côtés de Woodside Energy qui détient une participation de 44%.
