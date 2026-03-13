 Aller au contenu principal
BP déclare que les travailleurs syndiqués de la raffinerie de Whiting rejettent son dernier contrat de travail
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 03:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP a annoncé jeudi en fin de journée que les travailleurs syndiqués de sa raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, ont voté pour ne pas ratifier sa dernière et meilleure offre.

"BP continuera à négocier dans le meilleur intérêt de ses employés, de son entreprise et de la communauté", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La semaine dernière, BP a présenté au syndicat une dernière et meilleure offre (LBFO), et a indiqué qu'elle expirait dans 10 jours civils.

