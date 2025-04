bp: consensus manqué, rachats d'actions réduits information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - bp a fait état mardi de résultats trimestriels inférieurs aux attentes en raison de performances décevantes dans le gaz, mais également prévenu qu'il prévoyait de freiner ses rachats d'actions cette année.



Le résultat récurrent ajusté des coûts de remplacement, l'indicateur clé de la rentabilité du groupe énergétique, a atteint 1,4 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 2,7 milliard un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne 1,5 milliard de dollars.



Celui de sa branche de gaz et d'énergie à bas carbone, la deuxième division la plus importante du géant britannique, a vu son bénéfice récurrent être divisé par deux, à un milliard de dollars, là où les analystes l'anticipaient autour de 1,6 milliard.



Le flux de trésorerie opérationnel, une autre mesure importante de la profitabilité, est lui ressorti à 2,8 milliards de dollars, contre 5,2 milliards au premier trimestre 2024.



La production de pétrole et de gaz s'est contractée de 5,8% sur un an pour atteindre 2,24 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj) sur le trimestre.



Avec une dette nette qui s'est accrue à près de 27 milliards de dollars, contre 24 milliards un an auparavant, bp s'est montré plus prudent en matière de rémunération des actionnaires.



Si la compagnie prévoit le versement d'un dividende de huit cents par action au titre du trimestre écoulé, elle envisage de racheter pour un montant de 750 millions de dollars d'ici à la publication de ses résultats de deuxième trimestre, contre une fourchette de 750 millions à un milliard envisagée précédemment.



Suite à ces annonces, le titre bp cédait 3,7% mardi en début de matinée à la Bourse de Londres, contre un repli de 0,6% pour l'indice du secteur européen de l'énergie STOXX Europe 600 Oil & Gas.





Valeurs associées BP 347,725 GBX LSE -3,94%