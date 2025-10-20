 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 224,50
+0,39%
bp confirme une découverte dans le bassin d'Orange en Namibie
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:11

bp annonce une découverte dans le puits d'exploration Volans-1X dans le bassin d'Orange en Namibie.

Le permis d'exploration pétrolière 85 (PEL85), où le puits a été foré, est exploité par Rhino Resources avec une participation directe de 42,5 %. bp détient une participation de 50 % dans Azule Energy.

Le puits d'exploration Volans-1X a atteint une profondeur totale de 4 497,5 m TVDSS (véritable profondeur verticale sous-marine) et a réussi à pénétrer la cible du Crétacé supérieur.

L'analyse initiale en laboratoire de deux échantillons a révélé un rapport condensat/gaz (CGR) élevé de >140 b/mmscf avec une densité de liquide d'environ 40° de gravité API. Les résultats font l'objet d'une évaluation plus approfondie.

Le puits Volans-1X marque la troisième découverte importante d'hydrocarbures en 2025 pour les partenaires d'Azule Energy, après la découverte de pétrole léger Capricornus-1X en Namibie et la découverte de gaz Gajajeira-01 en Angola.

Valeurs associées

BP
410,425 GBX LSE -0,15%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

