bp: cession de l'éolien terrestre aux Etats-Unis

(Zonebourse.com) - Au terme d'un processus d'appel d'offre concurrentiel, bp fait part de la cession, à LS Power, de son activité éolienne terrestre aux États-Unis, BP Wind Energy North America, dans le cadre de la rationalisation et de la simplification de son portefeuille.



BP Wind Energy détient des participations dans 10 actifs éoliens terrestres exploités dans sept États américains, en opérant lui-même neuf d'entre eux. Ces actifs représentent une capacité de production brute combinée de 1,7 GW (1,3 GW net pour bp).



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires. Il s'agit du dernier exemple du programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars du groupe énergétique britannique.





