 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP cède une raffinerie en Allemagne, relève son objectif de réduction des coûts
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 09:40

Illustration montrant des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D et le logo de BP

Illustration montrant des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D et le logo de BP

BP a ‌annoncé jeudi son intention de céder à ​la société d'investissement Klesch Group son site de raffinerie de pétrole de Gelsenkirchen, en Allemagne, ​et a relevé son objectif de réduction des coûts ​d'environ un milliard de ⁠dollars (872,52 millions d'euros) afin de renforcer ‌son bilan.

Cette vente, qui s'inscrit dans le cadre du plan de cession ​de 20 ‌milliards de dollars de la major ⁠pétrolière britannique visant à réduire sa dette et à améliorer sa rentabilité, devrait permettre ⁠à BP ‌d'économiser environ un milliard de dollars ⁠de dépenses d'exploitation sous-jacentes liées à Gelsenkirchen.

BP ‌vise désormais une réduction des ⁠coûts structurels de 6,5 à 7,5 ⁠milliards de dollars ‌d'ici 2027, a indiqué le groupe.

"Cette transaction ​renforce le bilan ‌de BP, génère des flux de trésorerie disponibles supplémentaires sur ​la base des performances historiques et contribue à abaisser le seuil de ⁠rentabilité pour le portefeuille de raffinage conservé par l’entreprise", a déclaré le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ​Augustin Turpin)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
114,88 USD Ice Europ +4,77%
Pétrole WTI
99,49 USD Ice Europ +0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank