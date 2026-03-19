BP cède une raffinerie en Allemagne, relève son objectif de réduction des coûts

Illustration montrant des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D et le logo de BP

BP a ‌annoncé jeudi son intention de céder à ​la société d'investissement Klesch Group son site de raffinerie de pétrole de Gelsenkirchen, en Allemagne, ​et a relevé son objectif de réduction des coûts ​d'environ un milliard de ⁠dollars (872,52 millions d'euros) afin de renforcer ‌son bilan.

Cette vente, qui s'inscrit dans le cadre du plan de cession ​de 20 ‌milliards de dollars de la major ⁠pétrolière britannique visant à réduire sa dette et à améliorer sa rentabilité, devrait permettre ⁠à BP ‌d'économiser environ un milliard de dollars ⁠de dépenses d'exploitation sous-jacentes liées à Gelsenkirchen.

BP ‌vise désormais une réduction des ⁠coûts structurels de 6,5 à 7,5 ⁠milliards de dollars ‌d'ici 2027, a indiqué le groupe.

"Cette transaction ​renforce le bilan ‌de BP, génère des flux de trésorerie disponibles supplémentaires sur ​la base des performances historiques et contribue à abaisser le seuil de ⁠rentabilité pour le portefeuille de raffinage conservé par l’entreprise", a déclaré le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ​Augustin Turpin)