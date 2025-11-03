 Aller au contenu principal
bp cède des parts dans des actifs intermédiaires aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:57

bp annonce avoir conclu un accord pour la cession à l'investisseur privé Sixth Street, de participations minoritaires dans des actifs intermédiaires ('midstream') opérés par sa filiale bpx energy dans les bassins Permien et Eagle Ford, aux Etats-Unis.

La transaction a une contrepartie totale de 1,5 milliard de dollars et est structurée en deux phases : environ 1 MdUSD versé à la signature et le solde prévu d'ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires.

Les actifs en question englobent des pipelines et des installations, dont quatre sites centraux de traitement du Permien. Ces actifs relient les puits à des systèmes de pipelines de tiers, transportant le pétrole et le gaz vers les clients.

L'accord permettra au géant pétro-gazier britannique de 'débloquer des capitaux, tout en conservant l'exploitation et le contrôle d'actifs stratégiques', et apportera une contribution significative à son objectif de cessions pour 2025.

Valeurs associées

BP
444,800 GBX LSE +0,57%
