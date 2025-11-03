bp cède des parts dans des actifs intermédiaires aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:57
La transaction a une contrepartie totale de 1,5 milliard de dollars et est structurée en deux phases : environ 1 MdUSD versé à la signature et le solde prévu d'ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires.
Les actifs en question englobent des pipelines et des installations, dont quatre sites centraux de traitement du Permien. Ces actifs relient les puits à des systèmes de pipelines de tiers, transportant le pétrole et le gaz vers les clients.
L'accord permettra au géant pétro-gazier britannique de 'débloquer des capitaux, tout en conservant l'exploitation et le contrôle d'actifs stratégiques', et apportera une contribution significative à son objectif de cessions pour 2025.
