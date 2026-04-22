BP a contacté deux fois le syndicat pour reprendre les négociations sur Whiting et est prêt à négocier

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BP BP.L a déclaré mercredi avoir contacté à deux reprises le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique pour reprendre les négociations sociales à sa raffinerie de Whiting, mais n'a pas encore reçu de réponse formelle.

L'entreprise s'est déclarée prête à reprendre les négociations.