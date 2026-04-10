Boxe - Fury insiste sur le fait qu'il est toujours l'homme à battre lors de son retour sur le ring

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L'ancien champion du monde Tyson Fury a déclaré qu'il restait l'homme à battre dans la division des poids lourds, alors qu'il se prépare à remonter sur le ring contre Arslanbek Makhmudov samedi.

Le bruyant Fury a promis à ses fans une victoire par KO sur le Russe qui combat l'ours, au Tottenham Hotspur Stadium.

"Je vais lui faire tomber la tête de ses épaules", a déclaré Fury aux journalistes jeudi.

"Je serai comme le coq de combat au sommet du stade de Tottenham Hotspur, et il sera comme l'homme assommé, KO au sol

L'homme de 37 ans a passé les 16 dernières semaines en camp d'entraînement en Thaïlande et a déclaré qu'il se sentait proche de son meilleur niveau malgré son retour de retraite pour la cinquième fois de sa carrière.

Fury n'a pas combattu depuis sa défaite par décision unanime face au champion unifié des poids lourds Oleksandr Usyk en décembre 2024, mais il estime qu'il reste la meilleure attraction de la division.

"En fait, je suis désolé pour Makhmudov parce qu'il doit m'affronter - un Tyson Fury sans blessure, en bonne forme", a-t-il déclaré.

"Tôt ou tard, ces soi-disant champions du monde des différentes organisations devront se battre contre moi. Ceux qui ont des ceintures me supplieront de les affronter d'ici la fin de l'année - à quatre pattes, ils supplieront le roi des gitans de les affronter"

Le combat contre Makhmudov sera diffusé en exclusivité sur Netflix, ce qui souligne l'attrait commercial continu de Fury, même après 16 mois d'absence sur le ring.

"Je suis l'homme de l'argent. Quand on parle de Tyson Fury dans la boxe des poids lourds, on sait qu'on est payé", a ajouté Fury.

Fury a déclaré que sa décision de remonter sur le ring avait été influencée par l'accident de voiture au Nigeria en décembre impliquant son rival de longue date Anthony Joshua, qui a tué deux des amis proches du boxeur de 36 ans.

"Quand j'ai entendu cette nouvelle, c'était si triste et je me suis dit que la vie était très courte", a déclaré Fury.

"Demain n'est promis à personne, alors il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et je me suis dit que j'avais encore de l'amour pour ce sport, que je savais que je pouvais encore le faire. C'est pourquoi je reviens"