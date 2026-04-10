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Boxe - Fury, affamé, "léger et maigre" pour son retour chez les poids lourds
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Fury revient plus léger que lors de son dernier combat

* Le Britannique pèse trois livres de plus que Makhmudov

(Mise à jour après la pesée)

L'ancien champion du monde des poids lourds Tyson Fury est arrivé sur la balance nettement plus léger que lors de son dernier combat en 2024, mais avec quelques livres de plus que le Russe Arslanbek Makhmudov lors de la pesée de vendredi.

L'homme de 37 ans a enregistré 267,9 livres dans ses sous-vêtements, alors que son adversaire basé au Canada avait pesé 264,9 livres.

Le poids de Fury est à comparer aux 281 livres qu'il avait enregistrées, bien que tout habillé, pour sa revanche contre le champion du monde Oleksandr Usyk en décembre 2024 et aux 262 livres contre l'Ukrainien en mai de la même année.

Le Britannique a déclaré qu'il lui restait "encore un peu dans le réservoir" alors qu'il sort de sa retraite pour la cinquième fois.

"Après quatre ou cinq autres retraites, je devrais être en forme", a-t-il déclaré. "Ma priorité est de battre ce gars, j'ai plein d'œufs de Pâques dans le frigo, prêts pour moi. Quiconque a ces ceintures, je veux les récupérer.

"Je veux faire une déclaration, c'est pourquoi je suis arrivé léger et maigre."

Fury, qui a passé 16 semaines à s'entraîner en Thaïlande, a promis à ses fans une victoire par KO au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

"Je vais lui faire tomber la tête de ses deux épaules", a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

"Je serai comme le coq de combat au sommet du stade Tottenham Hotspur, et il sera comme l'homme assommé et étendu sur le sol."

Le Britannique n'a pas combattu depuis sa défaite par décision unanime contre Usyk, mais il estime qu'il reste le meilleur combattant de la division.

"En fait, je suis désolé pour Makhmudov parce qu'il doit m'affronter - un Tyson Fury sans blessure et en pleine forme", a-t-il déclaré.

"Tôt ou tard, ces soi-disant champions du monde des diverses fédérations devront se battre contre moi. Ceux qui ont des ceintures me supplieront de les affronter d'ici la fin de l'année - à quatre pattes, ils supplieront le Roi des Gitans de les affronter."

Le combat contre Makhmudov sera diffusé en exclusivité sur Netflix, ce qui souligne l'attrait commercial continu de Fury, même après 16 mois d'absence sur le ring.

"Je suis l'homme de l'argent. Lorsque vous mentionnez Tyson Fury dans la boxe des poids lourds, vous savez que vous êtes payé", a-t-il déclaré.

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