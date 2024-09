Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: un assistant d'IA lancé par Bouygues Telecom information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom, filiale du groupe Bouygues, a annoncé lundi le lancement d'un assistant de vente conversationnel doté de l'IA générative de Google.



Sur le site bouyguestelecom.fr, les utilisateurs pourront choisir leur téléphone, leur forfait et leur mode de financement grâce aux conseils d'un robot intelligent alimenté par l'IA.



Développé par les équipes de l'opérateur, ce nouvel agent conversationnel qui repose sur Gemini, le grand modèle de langage (LLM) de Google, est censé ouvrir la voie au futur du e-commerce conversationnel, explique Bouygues Telecom.



Cet assistant doit venir compléter ses canaux de vente en ligne déjà existants, allant de la mise en relation avec un conseiller de vente par téléphone avec un rappel ou par 'chat' (messagerie).



Durant sa phase de lancement, cet outil prendra le relais des conseillers de 21h à 8h en semaine, une plage horaire qui représente aujourd'hui près de 15% du trafic global.





