Bouygues : teste 53E, un plus haut depuis février... 2008
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:32

Bouygues grimpe de 2,7% et teste 53E, un plus haut depuis février... 2008.
Le gain annuel s'élève désormais à près de 20% et le titre intègre le "top-8" des plus fortes hausses de l'année 2026.
Attention car le cours franchit la barre des 30% par rapport à la MM200, ce qui constitue un écart historique, le titre progressant à la verticale depuis le 27 janvier dernier.
Le prochain objectif long terme se situe désormais vers 66E, l'ex-zénith testé sans relâche de mai à novembre 2007.

