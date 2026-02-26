Bouygues : teste 53E, un plus haut depuis février... 2008
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:32
Le gain annuel s'élève désormais à près de 20% et le titre intègre le "top-8" des plus fortes hausses de l'année 2026.
Attention car le cours franchit la barre des 30% par rapport à la MM200, ce qui constitue un écart historique, le titre progressant à la verticale depuis le 27 janvier dernier.
Le prochain objectif long terme se situe désormais vers 66E, l'ex-zénith testé sans relâche de mai à novembre 2007.
Valeurs associées
|52,180 EUR
|Euronext Paris
|+1,28%
A lire aussi
-
Marine Le Pen, cheffe des députée du Rassemblement national et Jordan Bardella, président du RN, arrivent au Salon de l'Agriculture et déambulent en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents, dont André Prosper, l'éleveur de Biguine, vache ... Lire la suite
-
Le long des voies de la ligne Rouen-Caen, en pleine forêt normande, des balises sonores et lumineuses diffusent tous les 50 mètres des "bruits de forêt" - claquement sec, froissement d'ailes, craquements de branche - avant chaque passage de train, pour prévenir ... Lire la suite
-
Mediawan, un des leaders européens de l'audiovisuel derrière les succès "10 pour cent" ou "Miraculous", est un groupe "français" malgré la présence d'un fonds américain dans son actionnariat, a assuré jeudi son président Pierre-Antoine Capton devant des députés, ... Lire la suite
-
Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a publié des résultats en progression pour 2025 grâce aux activités américaines, et vise de nouveau une croissance cette année, portée par ses investissements dans l'intelligence artificielle. Le groupe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer