Bouygues Telecom signe le protocole d'accord avec Altice France

Bouygues Telecom indique avoir signé, aux côtés d'Orange et de Free-Groupe iliad, un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR, une opération qui "permettrait de renforcer durablement la capacité d'investissement dans les infrastructures numériques françaises".

Dans le cadre de la répartition envisagée, Bouygues Telecom reprendrait notamment, sur la base des données 2025, l'activité et la clientèle SFR Business, soit environ 1,2 MdEUR de chiffre d'affaires, ainsi qu'une partie de l'activité et de la clientèle SFR Grand Public, soit environ 3,8 millions de clients mobiles et environ 2,6 millions de clients fixes.

Il reprendrait aussi le réseau mobile de SFR en zones non denses, actuellement partagé avec Bouygues Telecom dans le cadre de l'accord "Crozon", les infrastructures dédiées au B2B fixe, la part de SFR dans le réseau horizontal FTTH sur une partie de la zone très dense (dite "Faber"), et une partie du réseau de distribution.

Sur la base des résultats 2025 du périmètre visé par le consortium, le périmètre revenant à Bouygues Telecom représente, en format comptable Altice, 52% du chiffre d'affaires comptable, soit environ 4,1 MdsEUR, et 42% de l'EBITDAaL du périmètre visé après ajustements, soit environ 1 MdEUR.

La transaction envisagée porte sur un prix total de 20,35 MdsEUR en valeur d'entreprise pour les actifs concernés d'Altice France, sous réserve d'ajustements à la clôture, la répartition du prix restant inchangée par rapport à l'offre indicative du 17 avril, à savoir environ 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-iliad et 27% pour Orange.

La transaction serait génératrice de synergies, de l'ordre de 1 MdEUR par an en EBITDAaL-CAPEX. Les coûts d'intégration, OPEX et CAPEX, liés à l'opération sont estimés entre 3,5 et 4 MdsEUR au global pour Bouygues Telecom. L'essentiel de ces coûts serait engagé sur les cinq premières années suivant la clôture. L'acquisition sera financée par un emprunt bancaire totalement sécurisé auprès de banques partenaires.

Avec Orange et Free-Groupe iliad, Bouygues Telecom s'est engagé à garantir un emploi à l'ensemble des salariés du périmètre repris jusqu'à début 2029. Une période de consultation sera rapidement ouverte avec les instances représentatives du personnel concernées.

La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, à la signature de la documentation juridique définitive, à l'obtention des autorisations réglementaires requises et à la levée des autres conditions suspensives. Elle pourrait intervenir au 2e semestre 2027, sous réserve de la réalisation des conditions requises.