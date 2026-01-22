Bouygues Telecom, Iliad et Orange en discussions avec Altice sur SFR

Le consortium formé d'Orange

ORAN.PA , Bouygues Telecom BOUY.PA et Iliad, maison-mère de Free, indique jeudi mener des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms SFR.

Des travaux de "due diligence" ont été engagés depuis début janvier 2026, selon un communiqué du groupe Orange.

Les conditions juridiques et financières de la transaction ne font l'objet d'aucun accord à date, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)