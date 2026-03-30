information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 09:12

Bouygues Telecom Business et Google s'allient pour la data 5G sécurisée

Bouygues SA BOUY.PA :

* BOUYGUES TELECOM BUSINESS ET GOOGLE S'ASSOCIENT POUR PROPULSER LES ENTREPRISES DANS L'ÈRE DE LA DATA 5G SÉCURISÉE

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(Rédaction de Gdansk)