Bouygues : Stéphanie Minnebois, nommée Directrice Technique, Recherche, Développement et Innovation (DTRDI) du groupe Colas
Stéphanie Minnebois démarre sa carrière en 1999 en tant qu'ingénieure études chez Screg Ile-de-France Normandie, filiale du groupe Colas, au sein de laquelle elle crée et dirige la direction Bureaux d'études et Grands projets. Après une expérience chez Lafarge France de 2013 à 2016 en tant que directrice marketing, routes et réseaux, elle revient dans le groupe Colas pour participer à la création de Colas Projects, structure dédiée au management des grands projets, en France et à l'International. Elle y évolue sur plusieurs postes de direction pendant 6 ans jusqu'à prendre la responsabilité du pôle prise d'affaires, performance et maîtrise des risques. En 2022, elle est nommée directrice Technique, Recherche et Développement du groupe Colas, avec pour mission d'animer les filières techniques en France et à l'international, et de piloter les ressources centrales dédiées à la Recherche & Développement au sein du CORE Center, et à l'appui des directions techniques des territoires. En 2024, son périmètre s'élargit avec l'intégration de BIMbyCO, l'entité experte dans le déploiement du BIM, des jumeaux numériques et des outils de generative design. Depuis le début de l'année, ses missions incluent également la direction innovation du Groupe.
