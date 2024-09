Bouygues : sa filiale Colas va rénover une ligne du métro du Caire

(AOF) - Colas, filiale du groupe Bouygues, a annoncé avoir remporté en consortium avec l'égyptien Orascom et le japonais Hitachi Rail le contrat pour la rénovation de la ligne 1 du métro du Caire. Le montant total du contrat s'élève à environ 850 millions d'euros, dont 35% pour Colas, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Le projet devrait démarrer en octobre 2024 pour une durée de 64 mois.sport. Colas Rail réalisera avec Orascom les travaux de modernisation de l’énergie électrique,de la caténaire, de l’électromécanique en stations et dans les tunnels et de la voie ferrée.

Hitachi Rail, pour sa part, modernisera les infrastructures de signalisation, de contrôle commande et de télécommunications.