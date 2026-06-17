 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bouygues remporte un contrat pour un CHU au Monténégro
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 12:18

Bouygues Construction, la division de BTP du groupe Bouygues, a annoncé mercredi avoir été retenue afin de réaliser un nouveau centre hospitalier universitaire de pointe dans les Balkans.

Situé dans la capitale, Podgorica, sur le site de l'actuel centre clinique du Monténégro, ce nouveau complexe hospitalier de 562 lits sera rattaché à la faculté de médecine de l'Université du Monténégro.

Le nouveau complexe bénéficiera d'un bloc opératoire complet comprenant 14 salles d'opération pour adultes et 5 salles pour enfants, de 117 lits de soins intensifs, d'un service d'urgences, d'installations pour la recherche en laboratoire, et de lieux d'enseignement et de formation médicale (bibliothèque, amphithéâtre).

Le CHU, conforme à la directive européenne sur la performance énergétique, vise une certification environnementale LEED de niveau silver .

La première étape, portant sur la finalisation de la conception, a été lancée en juin 2026, tandis que la phase d'exécution devrait intervenir courant 2027, au moment du bouclage du plan de financement."

Valeurs associées

BOUYGUES
50,2800 EUR Euronext Paris -0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,93 -0,52%
CAC 40
8 467,92 +0,24%
2CRSI
45,12 -1,44%
SOCIETE GENERALE
78,02 +1,09%
TOTALENERGIES
72,62 -0,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank