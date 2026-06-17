Bouygues remporte un contrat pour un CHU au Monténégro

Bouygues Construction, la division de BTP du groupe Bouygues, a annoncé mercredi avoir été retenue afin de réaliser un nouveau centre hospitalier universitaire de pointe dans les Balkans.

Situé dans la capitale, Podgorica, sur le site de l'actuel centre clinique du Monténégro, ce nouveau complexe hospitalier de 562 lits sera rattaché à la faculté de médecine de l'Université du Monténégro.

Le nouveau complexe bénéficiera d'un bloc opératoire complet comprenant 14 salles d'opération pour adultes et 5 salles pour enfants, de 117 lits de soins intensifs, d'un service d'urgences, d'installations pour la recherche en laboratoire, et de lieux d'enseignement et de formation médicale (bibliothèque, amphithéâtre).

Le CHU, conforme à la directive européenne sur la performance énergétique, vise une certification environnementale LEED de niveau silver .

La première étape, portant sur la finalisation de la conception, a été lancée en juin 2026, tandis que la phase d'exécution devrait intervenir courant 2027, au moment du bouclage du plan de financement."