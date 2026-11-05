 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bouygues relève ses perspectives annuelles
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 08:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Bouygues a publié des résultats solides sur les neuf premiers mois de 2026, malgré un environnement économique et géopolitique incertain. Le groupe affiche un chiffre d'affaires quasi stable à taux de change constants, à 41,6 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) progresse de 44 millions d'euros sur un an, à 1,86 milliard d'euros. L'activité a notamment retrouvé le chemin de la croissance au troisième trimestre, avec des revenus en hausse de près de 2 %.

Cette amélioration de la rentabilité est principalement portée par Equans, dont la marge des activités bondit de 1,4 point, à 5,5 %. Fort de cette performance, le spécialiste des services multitechniques relève une nouvelle fois son objectif annuel de marge, désormais fixé à au moins 5,5 %, dépassant ainsi avec un an d'avance l'ambition initialement prévue pour 2027. La visibilité reste par ailleurs solide, avec des carnets de commandes historiquement élevés chez Equans (27,7 milliards d'euros) et dans la division Construction (32,5 milliards d'euros).

Le résultat net part du groupe ressort toutefois à 306 millions d'euros, pénalisé par une dépréciation comptable de 569 millions d'euros de sa participation dans TF1, sans conséquence sur la trésorerie. Bouygues poursuit parallèlement son désendettement, avec une dette financière nette ramenée à 5,6 milliards d'euros fin septembre, en amélioration de 2 milliards d'euros sur un an.

Fort de ces résultats, le conglomérat rehausse ses perspectives pour 2026 et anticipe désormais une légère progression de son ROCA, contre une stabilité précédemment attendue. Les bonnes performances d'Equans et de Bouygues Construction devraient ainsi plus que compenser les pressions sur la rentabilité de TF1, Bouygues Telecom et Bouygues Immobilier.

Le groupe maintient en revanche son objectif de chiffre d'affaires stable à taux de change constants, tout en restant prudent face aux incertitudes économiques, notamment en France.

Valeurs associées

BOUYGUES
41,9800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conteneurs maritimes sur un navire Maersk au port de Los Angeles
    Maersk relève à nouveau ses prévisions de bénéfice pour 2026
    information fournie par Reuters 05.11.2026 08:36 

    Le groupe maritime ‌danois Maersk a relevé jeudi pour la troisième fois ses ​prévisions de bénéfice pour 2026, alors que la congestion des ports, la forte demande des consommateurs et les investissements dans l'intelligence ​artificielle ont maintenu les taux de ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.11.2026 08:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)
    IA en Bourse : faut-il vraiment avoir peur de la bulle ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.11.2026 08:30 

    Depuis quelques semaines les investisseurs doutent de l'IA. Plusieurs points les inquiètent. Les investissements annoncés par les «hyperscalers», et notamment Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon et Orcale, atteignent des montants gigantesques et ont été revus à la ... Lire la suite

  • Rejeté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse semble dans l'impasse ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après le rejet du Sénat, quel avenir pour le projet d'autonomie corse?
    information fournie par AFP 05.11.2026 08:26 

    Rejeté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse semble dans l'impasse : le camp autonomiste refuse actuellement toute concession pour faire aboutir cette réforme vers plus de souveraineté qui mobilise peu la population de l'île. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,1 +0,51%
2CRSI
17,87 0,00%
BIOPHYTIS
0,0398 0,00%
Or
4 122,02 +1,44%
SOITEC
110,05 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank