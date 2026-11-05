Bouygues relève ses perspectives annuelles

Bouygues a publié des résultats solides sur les neuf premiers mois de 2026, malgré un environnement économique et géopolitique incertain. Le groupe affiche un chiffre d'affaires quasi stable à taux de change constants, à 41,6 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) progresse de 44 millions d'euros sur un an, à 1,86 milliard d'euros. L'activité a notamment retrouvé le chemin de la croissance au troisième trimestre, avec des revenus en hausse de près de 2 %.

Cette amélioration de la rentabilité est principalement portée par Equans, dont la marge des activités bondit de 1,4 point, à 5,5 %. Fort de cette performance, le spécialiste des services multitechniques relève une nouvelle fois son objectif annuel de marge, désormais fixé à au moins 5,5 %, dépassant ainsi avec un an d'avance l'ambition initialement prévue pour 2027. La visibilité reste par ailleurs solide, avec des carnets de commandes historiquement élevés chez Equans (27,7 milliards d'euros) et dans la division Construction (32,5 milliards d'euros).

Le résultat net part du groupe ressort toutefois à 306 millions d'euros, pénalisé par une dépréciation comptable de 569 millions d'euros de sa participation dans TF1, sans conséquence sur la trésorerie. Bouygues poursuit parallèlement son désendettement, avec une dette financière nette ramenée à 5,6 milliards d'euros fin septembre, en amélioration de 2 milliards d'euros sur un an.

Fort de ces résultats, le conglomérat rehausse ses perspectives pour 2026 et anticipe désormais une légère progression de son ROCA, contre une stabilité précédemment attendue. Les bonnes performances d'Equans et de Bouygues Construction devraient ainsi plus que compenser les pressions sur la rentabilité de TF1, Bouygues Telecom et Bouygues Immobilier.

Le groupe maintient en revanche son objectif de chiffre d'affaires stable à taux de change constants, tout en restant prudent face aux incertitudes économiques, notamment en France.