Bouygues réduit sa perte nette au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 08:38
Le conglomérat revendique néanmoins un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) "très résilient" à 77 MEUR ( 8 MEUR sur un an), impliquant une marge des activités améliorée de 0,1 point à 0,6% du chiffre d'affaires.
Ce dernier s'est inscrit en baisse de 3,2% à 12,18 MdsEUR (-1,7% à change constant), dont un CA de la division Construction (Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier) en recul de 2% à 5,4 MdsEUR (mais stable à périmètre et change constants).
"Les métiers de Bouygues sont porteurs, leur diversité permet au groupe de se développer dans la durée et de démontrer sa grande résilience", affirme le groupe, qui "restera agile dans un environnement macroéconomique et géopolitique très incertain".
Bouygues vise, pour 2026, une stabilité du chiffre d'affaires à taux de change constants, ainsi qu'un maintien du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d'amélioration significative.
Selon lui, l'amélioration du ROCA d'Equans permettra de compenser la baisse attendue du ROCA de TF1 en lien avec les tensions anticipées sur le marché publicitaire linéaire, ainsi que celle de Bouygues Telecom en lien avec la hausse prévue des amortissements.
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