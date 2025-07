Bouygues : Phoenix en passe d'acquérir Infracos dans les télécoms information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 11:03









(Zonebourse.com) - Bouygues Telecom, la filiale de télécommunications du groupe Bouygues, a annoncé mercredi être entrée en négociations exclusives avec Phoenix Tower en vue de lui céder Infracos, une société commune créée en 2014 avec SFR dans le domaine de l'exploitation des réseaux.



Dans un communiqué, Bouygues Telecom souligne que Phoenix, un spécialiste de la construction et la gestion d'infrastructures de téléphonie mobile, a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres.



L'opération, qui s'inscrit en ligne avec la stratégie de Bouygues Telecom de gestion dynamique de ses infrastructures passives, devrait avoir un impact positif sur l'endettement financier net de Bouygues Telecom compris entre 300 et 350 millions d'euros, un montant qui sera destiné à la poursuite de son développement.



La transation, soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel, devrait être finalisée d'ici la fin d'année 2025, sous réserve notamment de l'obtention des autorisations administratives nécessaires auprès des Autorités de Concurrence, de l'ARCEP et du Ministre chargé de l'économie au titre des investissements étrangers.



Créé dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de 'Crozon' permettant le déploiement et l'exploitation de sites radios mutualisés en zone moins dense, Infracos - qui est détenu à parité par Bouygues Telecom et SFR - a notamment pour activité la gestion patrimoniale d'environ 3700 sites dont il est propriétaire des baux et des infrastructures passives qu'elle met à la disposition de SFR et de Bouygues Telecom en application d'un contrat d'hébergement.



Phoenix Tower est un partenaire de Bouygues Telecom depuis 2020.





