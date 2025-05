Bouygues: perte nette réduite au 1er trimestre, maintient ses prévisions de "légère croissance"

Bouygues a essuyé une perte nette de 123 millions d'euros au premier trimestre 2025, hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, contre 146 millions de perte il y a un an, a indiqué mercredi le géant français.

Le groupe, présent dans la construction, l'immobilier et les télécoms, a maintenu ses prévisions pour 2025, telles qu'annoncées en mars lors de la présentation de ses résultats annuels de 2024: il vise toujours "un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités en légère croissance par rapport à 2024".

Bouygues estime à 100 millions d'euros pour l'année "l'estimation des effets de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale", comme il l'avait annoncé précédemment, dont environ 40 millions comptabilisés sur le premier trimestre.

Avec cette charge prise en compte, la perte nette part du groupe s'inscrit à 156 millions d'euros sur le premier trimestre 2025. Une perte qui inclut des amortissements et dépréciations "reconnus lors des acquisitions, de 29 millions d'euros", des charges non courantes en lien avec un plan au sein de sa filiale Equans (gestion énergétique de bâtiments) et des produits non courants en lien avec la cession de centres de données par Bouygues Telecom, précise le groupe.

Son chiffre d'affaires totalise 12,6 milliards d'euros, en hausse de 2,2% sur un an, porté par Colas (travaux publics), Bouygues Construction et Bouygues Telecom grâce à la première contribution sur un trimestre complet de La Poste Telecom, rachetée fin 2024.

A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente de 0,9%.