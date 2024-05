Bouygues: perte nette de 146 millions d'euros au 1T, objectifs annuels confirmés

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe Bouygues a subi au premier trimestre une perte nette de 146 millions d'euros, qui s'est creusée de 12 millions en un an, mais confirme ses perspectives pour 2024, fort d'un carnet de commandes important dans la construction.

L'entreprise souffre notamment de la crise de l'immobilier, mais surtout, "comme chaque année, les résultats du premier trimestre ne sont pas représentatifs, du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas (routes)", souligne Bouygues, qui explique aussi avoir repris Colas à 100% depuis la publication des résultats du 1e trimestre de l'an dernier.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève sur les trois premiers mois à 12,3 milliards d'euros, en hausse de 3%.

Pour 2024, "dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance", Bouygues vise un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant des activités en légère croissance par rapport à 2023.

Il affiche dans ses activités de construction un carnet de commandes de plus de 30 milliards d'euros à fin mars 2024, offrant de la visibilité sur l’activité.

Bouygues Immobilier, qui représente environ 3% de son activité, fait encore "face à un environnement de marché difficile, offrant peu de visibilité sur le calendrier de reprise", explique le groupe. Ces trois premiers mois, les réservations dans le résidentiel sont globalement restées stables, mais dans le tertiaire l’activité commerciale reste à l’arrêt, et le carnet de commandes est au global en repli de 29% par rapport au premier trimestre 2023.

Bouygues Immobilier a annoncé le 8 avril son intention de supprimer 225 postes, via un plan privilégiant le volontariat et le reclassement interne, explique le groupe.