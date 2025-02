Bouygues: partenariat étendu avec Hoffmann Green information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier, la filiale de promotion immobilière du géant français de la construction Bouygues, a annoncé jeudi avoir décidé d'étendre son partenariat avec Hoffmann Green Cement Technologies, un producteur de ciments décarbonés.



Aux termes de l'accord, Bouygues Immobilier continuera d'utiliser le procédé de ciment innovant sans 'clinker' (un mélange composé de calcaire et d'argiles) développé par Hoffmann Green jusqu'en décembre 2027.



Dans un communiqué, Bouygues Immobilier explique que l'utilisation du ciment Hoffmann constitue l'un des leviers lui permettant de diminuer l'empreinte carbone de ses projets et d'atteindre ses objectifs en matière de décarbonation.



Hoffmann est à l'origine d'une technologie fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid, avec pour résultat une empreinte carbone divisée par cinq par rapport aux ciments traditionnels.



A la Bourse de Paris, l'action Hoffmann (-0,3%) réagissait peu à cette annonce vendredi matin, tandis que le titre Bouygues restait globalement inchangé (-0,1%).





Valeurs associées BOUYGUES 32,14 EUR Euronext Paris -0,09%