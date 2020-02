Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues n'anticipe pas d'impact du coronavirus dans l'immédiat Reuters • 20/02/2020 à 10:19









PARIS, 20 février (Reuters) - Martin Bouygues, PDG de Bouygues SA BOUY.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe : * BOUYGUES N'ANTICIPE PAS D'IMPACT DIRECT DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS SUR SON ACTIVITÉ DANS L'IMMÉDIAT * L'ACTIVITÉ A ÉTÉ ARRÊTÉE PENDANT 15 JOURS À HONG KONG APRÈS QU'UNE SALARIÉE A ÉTÉ TESTÉE POSITIVE AU CORONAVIRUS MAIS ELLE A REPRIS CE MATIN Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +4.87%