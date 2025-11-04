 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 063,50
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bouygues, Lacroix, TP...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 04/11/2025 à 17:41

(AOF) - Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bouygues

Le conglomérat, présent dans la construction, les médias et les télécoms annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Compagnie Chargeurs Invest

Le groupe diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Figeac Aero

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Solutions30

Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TP

L'ex- Teleperformance signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Défense

Valeurs associées

BILENDI
19,6500 EUR Euronext Paris -0,25%
BOUYGUES
39,1900 EUR Euronext Paris -0,28%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
9,5400 EUR Euronext Paris -0,93%
EQUASENS
36,6500 EUR Euronext Paris -2,27%
FIGEAC AERO
12,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
LACROIX
11,8000 EUR Euronext Paris -2,07%
NEURONES
38,5500 EUR Euronext Paris -1,03%
SOLUTIONS 30
0,9610 EUR Euronext Paris -2,78%
TELEPERFORMANCE
60,9800 EUR Euronext Paris +0,73%
WINFARM
4,0300 EUR Euronext Paris +0,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses mondiales soufflent, les investisseurs prennent des bénéfices
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:10 

    Les Bourses mondiales évoluent dans le rouge mardi, sur fond de prises de bénéfices et de méfiance face aux niveaux de valorisation colossaux des géants américains de l'intelligence artificielle. En Europe, Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,52% et Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank