Bouygues, Eutelsat/Imerys, Herige, Rubis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Abeo a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse organique de 4,5% à 138,5 millions d'euros, au premier semestre 2025. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs a notamment été soutenu par la division Sportainment & Escalade (+28,7%). "Sous l'effet positif des récentes acquisitions et de la bonne dynamique commerciale enregistrée au 1er semestre 2025/26, la marge opérationnelle" du 1er semestre est attendue en amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent", précise le groupe.

Bouygues

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d'affaires du groupe Bouygues ressort à 41,9 milliards d'euros, soit une hausse de 0,9% sur un an, grâce notamment aux métiers de la construction. Le chiffre d'affaires au troisième trimestre est stable sur un an à 15 milliards d'euros, et intègre des impacts de change d'environ -250 millions d'euros sur cette période de trois mois. En outre, sur 9 mois, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'élève à 1,814 milliard d'euros, soit une progression de 95 millions d'euros sur un an, portée par les métiers de la construction et Equans.

Carmat

Carmat a annoncé qu'une offre de reprise en plan de cession a été reçue par l'administrateur judiciaire. L'offre provient de la société Carmat SAS, société par actions simplifiée créée pour les besoins de l'éventuelle reprise et dont le capital social est détenu à ce jour par LOHAS sarl, société contrôlée par Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société.

Compagnie Chargeurs Invest

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du groupe Compagnie Chargeurs Invest s'élève à 164,2 millions d'euros, en hausse de 2,3% en données organiques et quasi-stable à -0,7% en données publiées. Cette évolution intègre un impact négatif d'effet de change de 4,1% et un effet périmètre positif de 1,1%, principalement lié à l'intégration de Lord Cultural Resources en juillet 2025 et à l'acquisition de Grand Palais Immersif en août 2024.

Eutelsat / Imerys

Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher. Cette nomination prendra effet le 1er février 2026. Il succède à Christophe Caudrelier, qui quittera son poste de directeur financier après trois années. Christophe travaillera en étroite collaboration avec Sébastien afin d'assurer une transition. Sébastien Rouge était auparavant directeur financier chez Imerys.

Herige

Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 84,4 millions d'euros, en retrait de 6,9% au troisième trimestre. Il a reculé de 5,9% à jours comparables. L'activité Menuiserie Industrielle a enregistré un repli de 8% (-7,2%, hors effet calendaire défavorable), toujours impactée par un climat d'attentisme lié aux ajustements du dispositif MaPrimeRénov'. L'activité Industrie du Béton a connu un recul plus limité de 2,5% (-1%, hors effet calendaire défavorable).

Hoffmann Green

Hoffmann Green annonce la signature d'un partenariat avec l'opérateur solaire See You Sun, spécialiste de l'ombrière photovoltaïque et acteur de référence de la mobilité électrique en France. Cet accord consolide le positionnement d'Hoffmann Green sur le marché des énergies renouvelables. Fondée en 2016 et basé à Cesson-Sévigné près de Rennes, See You Sun est un acteur intégré de l'énergie solaire.

Rubis

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Rubis recule de 3% à 1,58 milliard d'euros. Sur cette période, le groupe affiche une hausse des volumes et des marges dans ses activités principales de distribution d'énergie dans un contexte de baisse des cours du brut. Dans le segment retail et marketing, ce trimestre a été une nouvelle fois marqué par une croissance des volumes, combinée à une hausse de la marge unitaire sur tous les produits (GPL, carburant, bitume). Côté perspectives, l'entreprise confirme son objectif d'Ebitda pour 2025 : il est attendu entre 710 et 760 millions d'euros.

TME Pharma

La société de biotechnologie en phase clinique TME Pharma a annoncé la signature d'une lettre d'intention non contraignante avec GRDC, une société allemande de valorisation des ressources en vue d'une potentielle collaboration et d'un investissement. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification des investissements de TME Pharma, visant à bâtir une plateforme de valeur durable, à générer des flux de trésorerie futurs et à consolider la situation financière à long terme de la société.

Transgene

Transgene a indiqué qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d'euros de trésorerie, contre 16,7 millions d'euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s'est élevée à 28,8 millions d'euros, incluant la cession de créance du crédit d'impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d'euros en juin 2025, contre 31,3 millions d'euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu'à fin décembre 2026.

Voltalia

Voltalia, groupe spécialisée dans les énergies renouvelables, annonce la signature de 937 mégawatts de nouveaux contrats de maintenance au Brésil. Grâce à ces accords, la capacité opérée pour compte de tiers atteint désormais 8,3 gigawatts, près de deux ans avant l'objectif fixé pour 2027. Le groupe a signé de nouveaux contrats d'opération & maintenance (O&M) avec des partenaires tels que Kroma Energia, EDP, Newave, Gerdau et Kairós Wind géré par Semper Energia, représentant ce total de 937 mégawatts.