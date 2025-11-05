 Aller au contenu principal
BMW dévoile des trimestriels sans surprise et confirme ses objectifs annuels
information fournie par AOF 05/11/2025 à 11:39

(AOF) - BMW (+0,61%, à 80,79 euros) se reprend au lendemain d’un net repli (-1,52%) après la publication de ses résultats trimestriels. Jefferies évoque un troisième trimestre faible sur le cash, mais sans surprise majeure, tandis que chez Oddo BHF, les comptes du constructeur automobile allemand ont été qualifiés de "légèrement supérieurs sur le segment automobile". Entre juillet et septembre, le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 32,314 milliards d’euros, en baisse de 0,3% seulement par rapport au troisième trimestre 2024, mais en repli de 4,75% en comparaison du deuxième trimestre 2025.

Oddo BHF précise que les revenus trimestriels sont inférieurs aux attentes de 5%, conformes au niveau de l'Ebit, mais nettement supérieurs sur le bénéfice par action (+15%). L'Ebit de BMW s'est ainsi élevé à 2,261 milliards d'euros, en progression de 33,3%, et de son côté, le bénéfice par action a atteint 2,74 euros, contre 0,64 euro un an plus tôt. Toutefois, en comparaison du trimestre précédent, l'Ebit recule de 15,03% et le BPA de 4,01%.

BMW a logiquement confirmé ses objectifs financiers annuels, qui avaient été abaissés le mois dernier. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe bavarois table notamment sur une croissance légère de ses ventes, sur une marge d'Ebit du segment automobile comprise entre 5 et 6% (5,9% sur les neuf premiers mois de l'année).

Oddo BHF reste à Neutre sur le titre BMW à 78 euros, et Jefferies est à Conserver en visant 85 euros.

Valeurs associées

BMW
81,440 EUR XETRA +1,42%
