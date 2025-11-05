France: la production industrielle rebondit de 0,8% en septembre (Insee)

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production industrielle française a rebondi de 0,8% en septembre, et la production manufacturière seule de 0,9%, a annoncé mercredi l'Insee.

En août, toujours sur un mois, elles avaient respectivement baissé de 0,9% et 1%, rappelle l'Institut national de la Statistique.

La production a particulièrement rebondi dans la fabrication de matériels de transport (+5,5% après -4,3% en août), notamment la construction aéronautique et spatiale.

Depuis juin, remarque l'Insee, c'est "la branche la plus contributrice aux variations de la production manufacturière".

La production rebondit aussi, mais plus modérément, dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2% après -0,4%), dans les industries agro-alimentaires (+0,4% après -0,4%) et dans la cokéfaction et le raffinage (+1,2% après -2,6%).

La production baisse en revanche de nouveau dans la catégorie "autres produits industriels", qui comprennent la métallurgie, la chimie, la pharmacie, de 0,3% après déjà une baisse de 0,2% en août.

La production est stable dans les industries extractives, énergie, eau, après avoir baissé de 0,5% en août.

Sur un an, les trois mois juillet-août-septembre comparés aux trois mêmes mois de 2024, la production manufacturière a augmenté de 1,3%, et la productrion industrielle dans son ensemble de 1,1%.

L'année est particulièrement faste pour la fabrication de matériels de transport (+11%) et la cokéfaction et le raffinage (+6,6%). Elle augmente aussi, mais plus modérément, dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,5%) et dans les industries extractives, énergie, eau (+0,2%).

Elle baisse cependant dans les industries agro-alimentaires (-2,7%) et, dans une moindre mesure, dans la fabrication d’"autres produits industriels" (-0,4%).

Sur un mois, la production baisse de 1,3% dans la construction, après +1,2% en août). Elle se replie dans les travaux de construction spécialisés (-1,0% après +1,4%) et de 5,2% (après +3,9%) dans la construction de bâtiments (-5,2% après +3,9%). La production baisse de nouveau dans le génie civil (-1,3% après -1,6%).

La production dans la construction des trois derniers mois (juillet à septembre 2025) est inférieure de 1,6% à celle des trois mêmes mois un an plus tôt.

Au troisième trimestre, la croissance française dans son ensemble s'est bien tenue, avait révélé l'Insee la semaine dernière, gagnant 0,5% par rapport au trimestre précédent, alors que les économistes attendaient plutôt une hausse de 0,3%.