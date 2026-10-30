Bouygues encaisse une dépréciation liée à sa participation dans TF1

Le logo de la société Bouygues Telecom
Bouygues a annoncé vendredi que le groupe enregistrera une dépréciation comptable de sa participation dans TF1 d’un montant de 569 millions d’euros, en raison du recul des revenus publiciataires annoncés jeudi par le groupe télévisuel français.
La valeur de TF1 au bilan consolidé de Bouygues sera ainsi ramenée à 2 milliards d’euros au 30 septembre 2026, soit 9,67 euros par action, contre 15,36 euros avant dépréciation, selon un communiqué.
Bouygues précise dans le communiqué que la charge va peser sur le résultat net part du groupe, mais qu'elle sera sans incidence sur l’endettement net.
Cette dépréciation sera comptée au titre des résultats des neufs premiers mois de 2026, attendus le 5 novembre.
Bouygues précise dans un communiqué que "cet ajustement de valeur comptable ne remet pas en cause le caractère stratégique de TF1 pour le groupe Bouygues".
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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