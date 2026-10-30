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Bouygues encaisse une dépréciation liée à sa participation dans TF1
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 07:53

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Le logo de la société Bouygues Telecom

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Bouygues ‌a annoncé vendredi que le groupe ​enregistrera une dépréciation comptable de sa participation dans TF1 d’un montant de ​569 millions d’euros, en raison du recul ​des revenus publiciataires annoncés ⁠jeudi par le groupe télévisuel ‌français.

La valeur de TF1 au bilan consolidé de Bouygues sera ​ainsi ramenée ‌à 2 milliards d’euros au ⁠30 septembre 2026, soit 9,67 euros par action, contre 15,36 euros ⁠avant dépréciation, ‌selon un communiqué.

Bouygues précise dans ⁠le communiqué que la charge ‌va peser sur le résultat ⁠net part du groupe, mais ⁠qu'elle sera ‌sans incidence sur l’endettement net.

Cette dépréciation ​sera comptée ‌au titre des résultats des neufs premiers mois de ​2026, attendus le 5 novembre.

Bouygues précise dans un communiqué ⁠que "cet ajustement de valeur comptable ne remet pas en cause le caractère stratégique de TF1 pour le groupe Bouygues".

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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