Bouygues: des contrats en Finlande et à Chypre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 08:15









(CercleFinance.com) - Colas, le filiale de construction routière de Bouygues , indique avoir remporté neuf contrats pluriannuels d'entretien routier régional en Finlande, pour une valeur combinée de 112 millions d'euros. Les travaux débuteront en octobre 2025 et se poursuivront jusqu'en 2030.



Destia, filiale finlandaise de Colas, assurera la maintenance routière dans trois nouvelles régions du pays, tout en poursuivant cette activité dans six autres. Les travaux portent sur l'entretien des routes en enrobés et en gravier, ainsi que de leur environnement routier.



Par ailleurs, Bouygues s'est vu confier, en groupement avec Iacovou Brothers, la conception et la construction de la phase 2 du programme d'extension des aéroports de Larnaka et Pafos, à Chypre, pour un montant total de 170 millions d'euros, dont 119 millions pour Bouygues.





