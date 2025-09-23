Bouygues : contrat de 88 millions d'euros du gouvernement australien

(AOF) - Au sein d’une alliance, Bouygues Construction Australia a été selectionné par le gouvernement australien pour moderniser la station scientifique Davis en Antarctique. L’objectif est d’apporter plus de sécurité aux expéditions scientifiques de la base, tout en réduisant son empreinte environnementale. Le projet comprend notamment le remplacement des systèmes de production d’eau potable, la construction d’une nouvelle centrale électrique principale ou encore l’aménagement d’un nouvel atelier pour les véhicules, et la rénovation de l’atelier existant.

La part revenant à la filiale de Bouygues pour ce contrat s'élève à 150,5 millions de dollars australiens, soit environ 88 millions d'euros.

Points-clés

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécome puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les

les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité accrue dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- amélioration de la rentabilité d’Equans dans le secteur en forte croissance et économe en capitaux des services à la transition énergétique et numérique,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex, partenariat avec la joint-venture de campus d’IA de Saclay), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions ;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

- Réalisation du plan Ambition 2026 pour Bouygues Telecom destiné à devenir le 2 ème français du mobile grâce au rapprochement avec les réseaux EIT et BTBD et à l’acquisition de La Poste Mobile (2,4 millions de clients), visant 7 Mds€ de chiffre d’affaires, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre pour 2027 ;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes record à 34,,2 Mds€ à fin mars ;

- Bilan sain : à fin mars, dette nette de 7,1 Mds€, rehaussée par l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, soit un ratio de 50 % sur capitaux propres et disponibilités de 14,8 Mds.

Défis

- Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- Bénéfice 2025 impacté de 100 M€ par la contribution exceptionnelle des grandes entreprises françaises ;

- Reprise des rumeurs de rachat de SFR par Bouygues Télécom et de rapprochement de TF1 avec M6 ;

- Après une hausse de 2,2 % du chiffre d’affaires et de 16 % du bénéfice opératiionnel, objectifs 2025 inchangés d’une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus en hausse, marge opérationnelle proche de 4 % (5 % visé pour 2027),

- Bouygues Telecom : hausse légère des revenus et stabilité du bénéfice d’exploitation, investissements d’exploitation de 1,5 Md€ et intégration de Poste Telecom.

- TF1 : stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.