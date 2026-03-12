Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse jeudi, rattrapées par une nouvelle hausse des prix du brut malgré un déblocage record des réserves stratégiques de pétrole.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,47%, Francfort 0,38%, la Bourse de Londres cédait 0,62% et Milan 0,22%.

Euronext CAC40