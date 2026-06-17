Bouygues Construction va construire un hôpital au Monténégro

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Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a été choisi par la région de Valence en Espagne pour accompagner à domicile plus de 90 000 patients souffrant de maladies respiratoires. Ce contrat historique, le plus important signé par Air Liquide en Espagne, d'une ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•17.06.2026•09:27•
Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a approuvé mardi la scission de sa branche de matériaux, sa plus importante en matière de revenus, en vue d'une entrée en Bourse, étape importante du démantèlement du conglomérat empêtré dans la crise. D'après un communiqué ...
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