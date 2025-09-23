Bouygues Construction Australia choisie pour moderniser la station Davis en Antarctique

Bouygues SA BOUY.PA :
* BOUYGUES CONSTRUCTION AUSTRALIA A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PAR LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN POUR MODERNISER LA STATION SCIENTIFIQUE DAVIS EN ANTARCTIQUE
* LE PROJET DÉBUTERA FIN 2026 ET DEVRAIT ÊTRE LIVRÉ EN 2032
* LA PART POUR BOUYGUES CONSTRUCTION EST DE 150,5 MLNS DE DOLLARS AUSTRALIENS (SOIT 88 MLNS D'EUROS)
Texte original [https://tinyurl.com/2ue3yttj] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
