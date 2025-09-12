Bouygues consolide face à une résistance clé
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 13:37
Des performances contrastées
Depuis le début de l'année, le groupe de construction a progressé de 32,2%, malgré un repli de 1,6% sur un mois et un gain de 19,5% sur un an. Les cours évoluent actuellement au-dessus de la moyenne mobile 20 jours, mais en dessous de la moyenne mobile 50 jours, un signal d'hésitation dans le courant acheteur.
L'analyse des sommets et creux successifs confirme un parcours contrasté : après un point haut en mars 2024 suivi d'une correction, la tendance s'est inversée en fin d'année, ouvrant la voie à une reprise plus régulière au premier semestre 2025.
Des supports solides, une résistance tenace
La base graphique du titre repose sur deux supports majeurs, situés à 35,63 EUR et 34,34 EUR, qui confortent la structure actuelle. En revanche, la résistance clé à 39,61 EUR agit comme un plafond de marché, freinant la progression à court terme.
Un biais haussier sous surveillance
Le scénario reste orienté à la hausse tant que le seuil des 35,63 EUR demeure préservé. Une cassure franche de ce niveau invaliderait toutefois cette lecture et rouvrirait la voie à une phase corrective.
Valeurs associées
|37,6500 EUR
|Euronext Paris
|-0,24%
A lire aussi
-
par Diana Mandia (Reuters) -Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes, à l'exception de Londres, reculent vendredi à mi-séance, le marché se consolidant après les gains de la veille, alors que les investisseurs digèrent le renforcement ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 12 septembre - ** Les actions de CleanCore ZONE.A augmentent de 12,3 % à 4,49 $ avant ... Lire la suite
-
Un homme né en 1965, condamné dans le passé pour viols et surveillé par la justice, est soupçonné d'avoir enlevé et tué Agathe Hilairet, une jeune adepte de trail dont le corps avait été retrouvé le 4 mai dans la Vienne. Après deux jours de garde à vue, il a été ... Lire la suite
-
Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces véhicules surdimensionnés très populaires aux Etats-Unis, sillonner les routes du Vieux continent? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis fait craindre aux défenseurs de l'environnement que leur importation, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer