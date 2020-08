Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues annonce une perte opérationnelle courante de 132 millions d'euros au S1 Reuters • 27/08/2020 à 07:48









27 août (Reuters) - BOUYGUES BOUY.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 14,76 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 17,45 MILLIARDS D'EUROS IL Y A UN AN * PERTE OPÉRATIONNELLE COURANTE AU S1 132 MILLIONS D'EUROS CONTRE BÉNÉFICE 453 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN * PERTE NETTE, PART DU GROUPE, AU S1 244 MILLIONS D'EUROS CONTRE BÉNÉFICE 225 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN * LE CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ATTEINT UN NIVEAU RECORD DE 35,7 MILLIARDS D'EUROS À FIN JUIN 2020, EN HAUSSE DE 6% SUR UN AN * DETTE NETTE AU 30 JUIN 2020 3,91 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 6,21 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2019 * STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE ET LIQUIDITÉ ÉLEVÉE À 11,1 MILLIARDS D'EUROS À FIN JUIN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.75%