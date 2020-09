Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues annonce le succès de son placement d'actions Alstom Reuters • 30/09/2020 à 08:08









PARIS, 30 septembre (Reuters) - Bouygues BOUY.PA a annoncé mercredi : * LE SUCCÈS DU PLACEMENT DE 11 MILLIONS D'ACTIONS ALSTOM REPRÉSENTANT ENVIRON 4,8% DU CAPITAL SOCIAL * BOUYGUES A CONCLU UNE VENTE À TERME AVEC BNP PARIBAS DONT LE DÉNOUEMENT INTERVIENDRA LE 3 NOVEMBRE 2020 * AFIN DE COUVRIR CETTE VENTE À TERME, BNP PARIBAS A RÉALISÉ UN PLACEMENT PRIVÉ AUPRÈS D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS À UN PRIX DE 42 EUROS PAR ACTION * A L'ISSUE DU DÉNOUEMENT PHYSIQUE DE LA VENTE À TERME, BOUYGUES DÉTIENDRA UNE PARTICIPATION D'ENVIRON 9,7% DU CAPITAL SOCIAL D'ALSTOM * JUSQU'AU DÉNOUEMENT PHYSIQUE, BOUYGUES CONSERVERA L'ENTIÈRE PROPRIÉTÉ DE SES 32,9 MILLIONS D'ACTIONS ET DES 65,9 MILLIONS DROITS DE VOTE ASSOCIÉS AFIN DE VOTER EN FAVEUR DU PROJET D'ACQUISITION PAR ALSTOM DE BOMBARDIER TRANSPORT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES PRÉVUE LE 29 OCTOBRE 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA ou ALSO.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.20% BOUYGUES Euronext Paris +1.13%