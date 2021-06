BoursoLive : Boursorama lance son salon digital de l'actionnaire individuel

Boursorama lance la première édition de BoursoLive : un salon 100% digital dédié à l'actionnaire individuel et qui se tiendra les 28, 29 et 30 juin. Vous pouvez déjà vous inscrire. (crédit : Boursorama)

En 2020, selon l'AMF, ce sont 400.000 investisseurs qui ont découvert ou redécouvert la Bourse. Malgré la crise sanitaire et la forte volatilité qui a suivi, beaucoup de Français ont estimé que la chute du premier trimestre constituait un bon point d'entrée. Pour parfaire la culture financière de ce nouveau public mais aussi pour étancher la soif de connaissance des investisseurs plus experts, Boursorama lance la première édition de BoursoLive : un salon 100% digital dédié à l'actionnaire individuel et qui se tiendra les 28, 29 et 30 juin. Vous pouvez déjà vous inscrire.

Top départ ! C'est donc les 28,29 et 30 juin que se tiendra la première édition de Boursolive, un salon 100% digital et totalement gratuit dédié à l'actionnaire individuel.

La formule est simple : oubliez les salons qui ne se tiennent qu'à Paris et pour lesquels, il faut souvent braver les embouteillages, sans compter les frais et les mesures sanitaires ou de sécurité parfois décourageantes.

Avec BoursoLive, pendant trois jours et de 9h à 18h, vous pourrez accéder, ou que vous soyez, gratuitement à une plateforme digitale, que ce soit depuis votre desktop, un mobile ou une tablette. Vous vous connectez quand vous le souhaitez durant la période de l'événement et autant de fois que vous le voulez.

Objectif premier de ce salon : retranscrire aussi fidélèment que possible l'expérience d'un salon physique. Tout est fait pour que vous puissiez échanger en direct avec les intervenants, que ce soit par visioconférence ou par chat afin, de poser toutes les questions et obtenir les informations sur les sujets qui vous intéressent.

Un large panel d'intervenants

Pour vous accueillir sur ce salon, Boursorama propose un large panel d'intervenants : sociétés cotées bien sûr mais aussi sociétés de gestion, émetteurs de produits financiers (ETF, produits de Bourse etc.)

Cette première édition de Boursolive est également placée sous le signe de la pédagogie. Avec des journées thématiques : la première plus spécialement consacrée aux débutants, la seconde aux investisseurs intermédiaires et la dernière aux pros des marchés. En plus des stands de sociétés cotées que vous librement visiter, vous pourrez assister à toute une série de web-conférences : des matinées pédagogiques pour apprendre, par exemple, à faire ses premiers pas en Bourse, tout comprendre sur le rôle et les avantages d'être un actionnaire individuel et s'initier au fonctionnement d'un produit comme les ETF les produits de Bourse.

L'après-midi, vous pourrez choisir parmi une série de conférences portant sur des thématiques aussi diverses que, au choix, comme les petites et moyennes valeurs ou encore la montée en puissance de l'ESG dans les choix d'investissement des Français.

Enfin, mardi soir de 18h à 19h vous pourrez enfin assister à la remise des palmes d'or des jeunes actionnaires organisée par l'EDhec et la f2IC

Simple, gratuit, pédagogique, ludique, Boursolive c'est l'assurance que vous allez en apprendre davantage sur les entreprises qui vous intéressent, tout en perfectionnant vos connaissances d'investisseur boursier

Alors n'attendez plus, inscrivez-vous directement dans le lien première édition du BoursoLive les 28, 29 et 30 juin.

Le programme des 3 jours

Lundi 28 juin -Débuter en Bourse

9h-9h15 Parole D'expert

9h30-10h La psychologie des investisseurs

10h15-10h45 le PEA, un outil performant pour investir en Bourse

midi : ouverture des stands des partenaires

12h-12h30 Ecorama

12h30-13h Une société cotée à la loupe : TotalEnergies

14h-14h30 Une société cotée à la loupe L'Oréal

16h-17h Conférence : ESG, tout comprendre sur cet enjeu majeur pour les sociétés et les investisseurs

17h50-18h Debrief Bourse

18h Fermeture des stands

Mardi 29 juin - Gérer son portefeuille

9h-9h15 Parole D'expert

9h30-10h Pourquoi et comment diversifier son portefeuille

10h15-10h45 Comment bien s'informer, les indicateurs pour bien investir

midi : ouverture des stands des partenaires

12h-12h30 Ecorama

14h-14h30 Une société cotée à la loupe Tikehau Capital

16h-17h Conférence : Les atouts des petites et moyennes capitalisations

17h50-18h Debrief Bourse

18h Fermeture des stands

18h-18h40 6e Edition des palmes d'or des jeunes actionnaires par l'Edhec et la F2iC

Débat : l'ESG nécessite-t-il des actionnaires actifs ? Avec Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable

18h40-19h Cérémonie de remise des prix

Mercredi 30 juin - Booster son rendement

9h-9h15 Parole D'expert

9h30-10h Produits de Bourse : Warrants, turbos, certificats, comment bien les choisir

10h15-10h45 Bien utiliser l'effet de levier

midi : ouverture des stands des partenaires

12h-12h30 Ecorama

14h-14h30 Une société cotée à la loupe Arkema

16h-17h Conférence : Comment gérer la volatilité pour réussir à en profiter

17h50-18h Debrief Bourse

18h Fermeture des stands

programme indicatif, susceptible de modifications, liste des intervenants à venir

Retrouvez le programme en PDF